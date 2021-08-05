Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 августа

Овен: Для открытия новых горизонтов понадобятся старые связи. Список контактов вам в помощь
Телец: Сегодня отдайтесь любимому делу целиком и полностью. тогда успех гарантирован
Близнецы: Проблемы надо решать, а не прятаться от них.
Рак: Не пугайтесь предложений и случайных встреч. От судьбы не убежишь.
Лев: Сегодня вы переживаете лучший день. Даже мелкие неприятности в конце дня обернутся удачей.
Дева: Чёткое планирование поможет сегодня избежать суеты и топтания на месте.
Весы: Надеяться на «дядю» — упустить шанс. Сегодня могут подвести даже друзья. Поэтому вы сам себе друг, товарищ и партнёр.
Скорпион: Вы сегодня — само спокойствие и стабильность. И это хорошо.
Стрелец: Потерпите и поработайте. Зато потом будет на что в отпуск поехать.
Козерог: Сегодня очень хочется заняться планами на выходные. Но работа не даст. Сосредоточьтесь лучше на ней.
Водолей: Не спорьте с начальством. И не жалуйтесь на жизнь. Лучше безропотно выполните порученное. Возможно, к вечеру получите вознаграждение.
Рыбы: Умеренность во всём — ваш девиз на сегодня.