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Четверг, 5 августа, 2021
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Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 августа

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Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 августа
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Овен: Для открытия новых горизонтов понадобятся старые связи. Список контактов вам в помощь

Телец: Сегодня отдайтесь любимому делу целиком и полностью. тогда успех гарантирован

Близнецы:  Проблемы надо решать, а не прятаться от них.

Рак: Не пугайтесь предложений  и случайных встреч. От судьбы не убежишь.

Лев: Сегодня вы переживаете лучший день. Даже мелкие неприятности в конце дня обернутся удачей.

Дева: Чёткое планирование поможет сегодня избежать суеты и топтания на месте.

Весы: Надеяться на «дядю» — упустить шанс. Сегодня могут подвести даже друзья. Поэтому вы сам себе друг, товарищ и партнёр.

Скорпион: Вы сегодня — само спокойствие и стабильность. И это хорошо.

Стрелец: Потерпите и поработайте.   Зато потом будет на что в отпуск поехать.

Козерог: Сегодня очень хочется заняться планами на выходные. Но работа не даст. Сосредоточьтесь лучше на ней.

Водолей:  Не спорьте с начальством.  И не жалуйтесь на жизнь. Лучше безропотно выполните порученное. Возможно, к вечеру получите вознаграждение.

Рыбы: Умеренность во всём — ваш девиз на сегодня.

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