Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 августа

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Овен: Не совершайте поступков, за которых будет потом стыдно.

Телец; Окружите себя только позитивными людьми. Не обращайте внимание на остальных.

Близнецы: В споре рождается истина — это не про Вас. Вы упираетесь рогом в стену. И это не на пользу.

Рак: Не тратьте себя понапрасну. Энергия вам понадобится.

Лев: Если вы — художник или поэт — это ваш день. Львам-творцам Вселенная поможет.

Дева: Будьте внимательны сегодня. В общественных местах держите сумку крепче.

Весы: Вы и духу перевести не успеете, а уже нагрянет вечер.

Скорпион: Будьте в тонусе . Сегодня важна предельная концентрация.

Стрелец: Если в организме что-то не так, срочно к врачу.

Козерог: Принимайте любые приглашения. Связи -ваше всё.

Водолей: Время снимать маски. Будьте собой.

Рыбы: Сегодня не день, а качели. Наберите воздуха и получайте удовольствие.