Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 августа

Овен: Не совершайте поступков, за которых будет потом стыдно.
Телец; Окружите себя только позитивными людьми. Не обращайте внимание на остальных.
Близнецы: В споре рождается истина — это не про Вас. Вы упираетесь рогом в стену. И это не на пользу.
Рак: Не тратьте себя понапрасну. Энергия вам понадобится.
Лев: Если вы — художник или поэт — это ваш день. Львам-творцам Вселенная поможет.
Дева: Будьте внимательны сегодня. В общественных местах держите сумку крепче.
Весы: Вы и духу перевести не успеете, а уже нагрянет вечер.
Скорпион: Будьте в тонусе . Сегодня важна предельная концентрация.
Стрелец: Если в организме что-то не так, срочно к врачу.
Козерог: Принимайте любые приглашения. Связи -ваше всё.
Водолей: Время снимать маски. Будьте собой.
Рыбы: Сегодня не день, а качели. Наберите воздуха и получайте удовольствие.