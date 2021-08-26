Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 августа

Овен: Сегодня нельзя идти на поводу у эмоций и поддаваться на искушения.

Телец: Если будете долго думать над своими идеями, то другие их успеют реализовать раньше. Помните, что умные мысли приходят в голову не только вам. Действуйте.

Близнецы: Сегодня нужно очень внимательно отнестись к деньгам и ни в коем случае не разбрасываться ими .

Рак: Наденьте на себя броню, спрячьтесь в раковину, сделайте всё возможное для собственной изоляции.

Лев: Сегодня поход к врачу будет очень эффективным.Поставленный диагноз будет верным. Лечение поможет.

Дева: Сегодня не слова не могу, есть слово — надо.

Весы: Сегодня звезды сулят удачный шоппинг и поход в салон красоты.

Скорпион: Вам сегодня не рекомендованы физические нагрузки.

Стрелец: Вам нужно более рационально подходить к формированию бюджета. Есть риск спустить кровно заработанные деньги.

Козерог: Ваша харизма сегодня поможет в продвижении по службе. Смело в ступайте в диалог с руководством.

Водолей:Терпение и труд всё перетрут — девиз сегодняшнего дня.

Рыбы: Сегодня вы — герой детского стихотворения. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной. Вместо шапки на ходу. Он надел сковороду.

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