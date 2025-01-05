Гороскоп для Стрельцов от Анжелы Перл на январь 2025 года: что ожидать от нового месяца?

Астролог Анжела Перл (Angela Pearl) опубликовала гороскоп на январь 2025 года для Стрельцов. Чего ждать представителям этого знака Зодиака?

4 января – Венера в секторе дома и семьи

С 4 января Венера, символ гармонии, любви и удовольствий, входит в ваш четвертый дом гороскопа, связанный с семьей и недвижимостью. Этот период принесет теплую атмосферу в дом, возможны радостные семейные встречи, подарки и приятные сюрпризы. Вы можете задуматься о покупке недвижимости, переезде или начать ремонт. Также вероятно знакомство с важным человеком в вашем доме или в его ближайших окрестностях.

7 января – ретроградный Марс и финансовые вопросы

Марс продолжает ретроградное движение в вашем восьмом доме финансов, что может замедлить решение вопросов, связанных с кредитами, налогами, страховками или наследством. Это подходящее время для анализа и перераспределения бюджета. Сложные вопросы могут решиться после 24 февраля, когда Марс выйдет из ретроградной фазы.

9 января – Меркурий в доме денег

С 9 января Меркурий активизирует ваш второй дом доходов. Этот период будет насыщен рабочими предложениями, новыми идеями и возможностями улучшить финансовую ситуацию. Вероятно, появятся новые клиенты или начнут поступать деньги за выполненные проекты.

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12 января – кармические узлы меняют знаки

С этого дня начинается новый этап вашей жизни. Узлы судьбы входят в ось дома и карьеры, что может изменить ваши долгосрочные планы, место жительства или профессиональный статус. Подумайте о своих целях: изменения, начатые сейчас, будут актуальны ближайшие полтора года.

13 января – полнолуние в секторе финансов

Полнолуние в восьмом доме принесет ясность в финансовые вопросы. Это удачный момент для оформления кредитов, подписания договоров или получения поддержки от партнеров. Сатурн, аспектирующий это полнолуние, добавляет надежности и стабильности в ваши начинания.

20 января – Солнце в секторе общения

Солнце переходит в третий дом, открывая возможности для общения, обучения и новых знакомств. Вы будете активнее контактировать с коллегами, друзьями и родственниками. Особенно успешным этот период станет для переговоров и подписания контрактов.

29 января – новолуние в доме контактов

Новолуние в третьем доме принесет важные знакомства, успешные поездки или новые возможности в обучении. Возможно, вы встретите человека, который сыграет значимую роль в вашем будущем, или заключите выгодное соглашение.

Январь станет для вас временем семейных радостей, финансовых перемен и активного общения. Используйте этот период, чтобы заложить фундамент для будущих успехов.