Гордума внесла изменения в Генплан Рязани

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В понедельник, 21 июня, на заседании Рязанской городской Думы депутаты внесли изменения в Генплан Рязани, увеличив площадь зелёных зон.

Зелёные участки с деревьями находятся в районе Стенькино, квартал 21. Их суммарная площадь составляет 38596 кв. м. Участки перевели в единую зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха.

Изменения в Генеральный план города необходимы для проведения работ по постановке на государственный кадастровый учёт участков городских лесов, расположенных на территории Рязани.