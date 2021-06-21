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Гордума внесла изменения в Генплан Рязани

7info
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В понедельник, 21 июня, на заседании Рязанской городской Думы депутаты внесли изменения в Генплан Рязани, увеличив площадь зелёных зон. 

Зелёные участки с деревьями находятся в районе Стенькино, квартал 21. Их суммарная площадь составляет 38596 кв. м. Участки перевели в единую зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха. 

Изменения в Генеральный план города необходимы для проведения работ по постановке на государственный кадастровый учёт участков городских лесов, расположенных на территории Рязани.

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