Украинский журналист Дмитрий Гордон* озвучил свою «сенсацию» о ходе СВО, которая была назначена на 30 декабря, но не состоялась, его слова привело издание « Страна.ua ».

Он утверждает, что в понедельник должны были встретиться президент России Владимир Путин и будущий хозяин Белого дома Дональд Трамп.

Гордон* уверяет, что политики планировали обсудить завершение боевых действий, но «встреча сорвалась».

Днем в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что предпосылок для завершения конфликта на Украине сейчас нет.

*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.