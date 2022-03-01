Голливуд прибыл в Киев

Вечером 28 февраля, в понедельник, в Польшу высадился десант представителей американской медиа-индустрии.

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С началом российской спецоперации в Донбассе, в сети и зарубежных СМИ активизировались создатели фейков. Броские, подготовленные с использованием самых современных технологий, но абсолютно лживые новости о событиях на местах публикуют с завидной частотой, пугая мирное население Украины и доверчивых обывателей в Европе и США.

В начале в сети появились кадры, где якобы российский танк давит машину с человеком за рулём. Распространители ролика утверждали, что военные РФ устраивают «бесчинства» на севере Киева — в Оболони, и угрожают безопасности мирных жителей. Выяснилось, что видео от начала до конца постановочное, а вся использованная техника принадлежит украинцам.

Утром 26 февраля в интернете появилась видеозапись попадания ракеты в одну из жилых высоток Киева. Активно распространялись слухи о принадлежности боевой единицы российским войскам. В Минобороны РФ отметили, что речь идёт о ракете сильно устаревшего и давно не проходившего регулярный техосмотр украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1». Анализ следа ракеты позволил определить примерное место пуска — это аэропорт Жуляны, где стоят украинские ПВО.

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Тогда же 26 февраля информационное агентство Reuters обнародовало снимок, где украинские военные лежат на киевском мосту. Мужчины в полной боевой готовности и «ожидают потенциального врага». Это фейковое фото сильно порадовало военного обозревателя Виктора Литовкина, который написал такой комментарий:

«Это изображение для того, чтобы красиво было, а к реальной боевой обстановке оно не имеет никакого отношения».

В соцсетях распространялась аудиозапись того, как в радио-переговорах «русский военный корабль» предлагал украинским пограничникам на острове Змеиный сдаться, а те его нецензурно (что характерно – на чистом руссом) послали, за что украинская погранзастава подверглась ракетно-артиллерийскому удару и все 13(?) человек погибли. Президент Зеленский всех посмертно объявил героями, а потом выяснилось, что 82(!) человека с острова Змеиный добровольно сдались подразделению российских вооружённых сил.

Что будут дальше снимать и сочинять американские высококлассные фейкомёты в зоне реальных боевых действий – одному Богу известно. Но абсолютно понятно, что даром эти деятели «голливудских искусств» работать, конечно, не будут. Очевидно, что вся их пропагандистская продукция предназначена для европейских и американских пользователей, чтобы создать у них негативное отношение к России, чтобы испортить репутацию российской армии, показавшей в Сирии свою выучку и боеспособность, и чтобы сбить уже набирающую силы волну возмущения по поводу разжигания натовцами во главе с Пентагоном вооружённого конфликта в самом сердце Европы.

Политолог Владимир Шохин