Четверг, 1 февраля, 2024
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Голая стримерша обматерила трехлетнюю дочь и пожелала ей смерти

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Полиция проверит видео с жительницей Волгоградской области, которая обматерила трехлетнюю дочь и пожелала ей смерти во время эфира в соцсетях, пишет SHOT.

На опубликованных кадрах видно, что пьяная мать совмещала уборку и эротическое шоу, пританцовывая в нижнем белье. При этом злоумышленница оскорбляла ребенка.

Утверждается, что малышка плакала и мешала обнаженной женщине стримить на сайте знакомств.

К проверке привлекут службы опеки. Подозреваемую уже лишили родительских прав на старшую дочь.

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