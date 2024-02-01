Голая стримерша обматерила трехлетнюю дочь и пожелала ей смерти

Полиция проверит видео с жительницей Волгоградской области, которая обматерила трехлетнюю дочь и пожелала ей смерти во время эфира в соцсетях, пишет SHOT.

На опубликованных кадрах видно, что пьяная мать совмещала уборку и эротическое шоу, пританцовывая в нижнем белье. При этом злоумышленница оскорбляла ребенка.

Утверждается, что малышка плакала и мешала обнаженной женщине стримить на сайте знакомств.

К проверке привлекут службы опеки. Подозреваемую уже лишили родительских прав на старшую дочь.