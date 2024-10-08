Вторник, 8 октября, 2024

Год Змеи может принести большие потрясения и катастрофы. На это намекают события прошлого

Автор: Валерия Мединская

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Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Согласно китайскому календарю, через несколько месяцев наступит Год Зелёной деревянной Змеи. В восточной культуре змей по-особому чтят, их считают источником мудрости и сакральных знаний. При условии, что змеи могут тихо проникать в самые недоступные места, им часто приписывают магические свойства. А ещё змея – животное, опасное своей непредсказуемостью. Сложно предположить, будет ли она с тобой податливой или проявит всю свою ярость и злость.

По всей видимости, так и будет с наступающим годом, покровительницей которого является деревянная Змея. И хотя её зелёный окрас намекает на мудрость и спокойствие, с ней не стоит лезть на рожон. Она не простит резких движений и необдуманных поступков, несмотря на её мудрость.

Вот что рассказала о наступающем годе Российской газете астролог Екатерина Сайди: для многих знаков этот год будет весьма успешным в плане выхода из скорлупы и внутренних и внешних изменений. Мудрость Змеи даст возможность хорошенько спланировать будущее, не торопясь урвать свое. Дерево же смягчит энергии года, при этом поспособствует открытости к переменам, гибкости, креативности и целеустремленности.

Вместе с тем если обернуться на прошлые годы Змеи, отчасти становится тревожно. Пожалуй, самые страшные события прошлого произошли именно под покровительством этого животного:

  • Февральская и Октябрьская революции в России в 1917 году;
  • В 1941 году, когда хозяйничала белая Металлическая Змея, началась Великая Отечественная война.
  • 1953 год, также год Змеи, ознаменовался для нашей страны смертью Сталина;
  • В 1965 году началась Вьетнамская война;
  • В 2001 году 11 сентября произошли теракты с башнями-близнецами в Нью-Йорке;
  • В ноябре 2013 года в Киеве прогремел Евромайдан.

Конечно, предполагать, что наступающий 2025 год будет ознаменован какими-то жуткими событиями, рано. Будем следить за развитием событий в мире!

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