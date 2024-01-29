Год в рыбатлоне стартовал с «рваного клёва» на карьере в Рязани

27 января в редкую по нынешним меркам отличную погоду — не морозную, не ветреную и без осадков — прошел рязанский этап Всероссийских соревнований по зимнему рыбатлону-2024. На сей раз рыбаки и лыжники встретились на 3-м Борковском карьере в черте Рязани.

Рязанская, Московская и Тамбовская области делегировали на забег своих участников разных возрастов — от 8 и до 63 лет. Несколько команд впервые участвовали в рыбатлоне. После старта рыбаки рьяно начали бурить лунки, и в течение первых пяти минут несколько человек поймали по окушку и отправили на полуторакилометровый, накатанный организаторами заранее, круг своих лыжников.

А потом клёв почему-то резко пропал, причем, надолго. Уже прошел почти час, но никто вообще не ловил. И также неожиданно, как он закончился, клев вдруг опять начался. Несколько человек сумели вытянуть рыбку из карьера, и главным героем стал москвич Александр Савкин. Он в команде с рязанкой Аленой Новиковой финишировал первым с результатом 1 час 4 минуты 55 секунд. Серебро у пары Юрий Горин/Александр Алексеев (Рязань) — 1:10:05. 3 место у рязанского дуэта Алексей Мезенцев/Сергей Артемов.

Призов, как всегда, на рыбатлоне было вручено очень много, отметили организаторы и самого младшего и самого старшего участника забега.

Следующее официальное зимнее рыбатлонное соревнование пройдет 17 февраля в Карелии в Беломорском районе на озере Шуезеро, а в марте — в Башкортостане. В Рязани рыбатлонисты встретятся теперь в мае на открытии большого летнего сезона.

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни».