Год пандемии сильнее всего ударил по детям

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Год пандемии в психологическом плане сильнее всего ударил по детям. Таким выводом с «Известиями» накануне Международного дня защиты детей поделились представители ряда исследовательских и правозащитных организаций.

В частности, как отметили в австралийской компании McCrindle Research, поколение Z (рожденные в 1997-2012 годы) чаще других страдали в пандемию от скуки (51%), меньшей физической активности (47%) и повышенного чувства одиночества (41%).

Крайне негативно на младшем поколении сказалось и закрытие школ — по данным правозащитной организации Save the Children, из-за пандемии COVID-19, дети во всем мире потеряли в среднем 74 дня образования, или треть от привычного учебного года. И даже в тех странах, где смогли наладить дистанционные уроки, треть учащихся осталась вне обучения — из-за отсутствия интернета и компьютеров.

— Существует реальный риск того, что миллионы наиболее уязвимых детей, особенно девочек, никогда больше не войдут в класс. В тяжелых экономических условиях семьям часто приходится решать, отдать ли ребенка в школу или оставить деньги на прокорм. Ни один родитель никогда не должен сталкиваться с таким выбором, — сказала «Известиям» гендиректор организации Глобальное партнерство в области образования Элис Олбрайт.

Кроме того, в наиболее неблагополучных странах экономические последствия пандемии усилили «динамику, которая подпитывает нарушения прав человека в отношении детей, включая детские браки, труд, сексуальную эксплуатацию и торговлю людьми, отметила «Известиям» представитель правозащитной организации Equality Now в Евразии Тамар Деканосидзе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Невыносимая тяжесть бытия: как год пандемии сказался на детях.