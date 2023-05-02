Гоа: что привезти в качестве сувениров и чем порадовать близких?

Индия ассоциируется по картинкам фильма «Зита и Гита», «Танцор Диско», «Миллионер из трущоб» и, думаю, не единожды, укутавшись в теплый плед и потягивая травяной чай напротив экрана телевизора, кто-то мысленно примерял на себя сари, а кто-то представлял 100-ым пассажиром на крыше местного поезда, неспешно следующего в Бомбей.

Но что в Индии практично и удобно, то в средней полосе России не совсем применимо в быту. На что обратить внимание и какими подарками порадовать близких?

Чай. Индийский чай (прямо как в той песне). Один из сортов «Ассам» получил свое название благодаря региону производства – штату Ассам на северо-востоке Индии. Большой процент товара отправляется прямиком к утреннему столу Лондона и Бристоля, успешно перемещаясь в чайную ложку в качестве заварки. Как и сорт «Дарджилинг» — из города Дарджилинг, специально построенного британцами во времена колониального прошлого в качестве горной станции. В чайных лавках стоимость варьируется от 400 до 1200 рупий за кг, в зависимости от качества чайного листа.

Кофе. Возможно, этот напиток не произведет яркого впечатления для истинных ценителей, но факт остается фактом: в соседнем от Гоа штате – Карнатака – выращивают порядка 70% данного продукта (от соотношения добычи в Индии) в виде арабики и робусты, за что спасибо мусульманину-контрабандисту Баба Будану, который в 17 веке, возвращаясь из Мекки, привез в Индию несколько кофейных зерен.

Аюрведа. Традиционная индийская медицина – это знания, передаваемые из уст в уста в стихотворной форме до прихода письменности, которым по меньшей мере минимум 3000 лет. Бытуют различные мнения относительно эффективности, но есть цифры и статистика: не кажется ли вам удивительным, что страна с населением в 1,5 млрд. человек в 21 веке ежегодно входит в топ-10 по самому низкому проценту раковых заболеваний? При каждой аптеке с подобным ассортиментом предварительно можно воспользоваться консультацией доктора-диагностика с последующим рецептом лечения и профилактики.

Текстиль. Согласно официальным данным на 2022 год, текстильная промышленность в Индии вышла на второе место по предоставлению рабочих мест на внутреннем рынке страны, и второму по экспорту текстиля и одежды на мировой арене. И помимо постельного белья и полотенец, прилавки сплошь и рядом пестрят вывесками с известными брендами с приемлемо-бюджетными ценами, а где-то и вовсе продавцы вырезают бирки и продают товары в 4-5 раз ниже официальных.

Специи. Что в свое время изменило историю Индии? Шелк, злаки и специи. Специи на любой вкус и в неограниченном количестве. Только не забывайте проверять продукт на свежесть: в связи с простоем в пандемию нередко встречались упаковки с налетом плесени, поэтому будьте бдительны.

Алкоголь. Гоа – это штат Индии с самым дешевым и разнообразным алкоголем, а ведь в части мест страны потребление находится под запретом, как и ввоз. Ром «Old Monk», местная самогонка «Fenny» на основе плодов кешью и виски локального производства составляют основной ассортимент подарков из экзотической страны. Автор настоятельно рекомендует обратить ваше внимание и на портвейн – наследие португальцев, сохранившееся после 450-летнего колониального режима. Рецептура крепленого вина плавно перекочевала с северо-востока Португалии и отлично вписывается в перечень согревающих напитков.

Фармацевтика. Одним из явных плюсов данной отрасли является производство недорогих запатентованных лекарств и косметических средств. Помимо этого, услужливые продавцы достаточно быстро смогут подобрать альтернативный вариант препарата на основе действующих компонентов. И это не удивительно, учитывая, что Индия занимает третье место в мире по объёму и поставке товара в мировом зачете.

Ароматические масла и продукция на их основе. Кокос, лаванда, иланг-иланг, сандал, чайное дерево – список можно продолжить не на одну строчку, учитывая, что флора Индии насчитывает более 50 000 видов, львиная доля которых обладает большим спектром полезных свойств. Гель для душа и молочко для тела местного производства не оставит равнодушным прекрасную половину человечества при правильном подборе аромата.