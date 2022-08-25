Главврачом Рязанского перинатального центра стал Олег Шалаев

Новым главным врачом Рязанского перинатального центра стал Олег Николаевич Шалаев. Приказ о назначении руководителя медицинского учреждения подписан 25 августа, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Олег Шалаев закончил Московский стоматологический институт имени Семашко по специальности «лечебное дело». Затем учился в ординатуре, аспирантуре по специальности «акушерство и гинекология». В 2004 году медик защитил докторскую диссертацию.

С 2006 по 2014 год работал в клинике «Мать и дитя» в Москве заместителем руководителя Перинатального центра. После руководил гинекологической службой ГКБ № 64 ДЗМ, после чего был главным врачом ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница» и ГБУЗ МО «Чеховская областная больница».

Шалаеву 56 лет, он женат.

Александр Терещенко стал главврачом Женской консультации № 1.