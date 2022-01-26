Главврачи рязанских больниц рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

Губернатор Рязанской области Николай Любимов и министр здравоохранения Андрей Прилуцкий 26 января провели совещание с главными врачами рязанских больниц, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства области.

Главврачи больниц региона проинформировали о готовности учреждений, обеспечении оборудованием, лекарственными препаратами. По словам главврача ОКБ Андрея Карпунина, в настоящее время в клинике предусмотрено 180 мест для пациентов с коронавирусом, сейчас на лечении там находятся 117 человек. При необходимости есть возможность расширения коечного фонда. В больнице продолжается также оказание специализированной помощи пациентам с хирургическими и другими патологиями.

Главный врач областной больницы им. Семашко Людмила Сорокина заявила, что ковид-госпиталь сейчас рассчитан на прием 120 человек, свободные места есть. Помощь пациентам оказывают 163 сотрудника.

«Все привиты, идет ревакцинация. Это позволило персоналу в легкой форме переболеть COVID-19, заболевание перенесли только 16% коллектива. В средней тяжести болел один врач, который на тот момент еще не был привит», – отметила она. Госпиталь имеет достаточное финансирование для приобретения лекарств и не испытывает проблем, полностью оснащен необходимым оборудованием, в том числе высокотехнологичным. «Спасибо за помощь, которую мы постоянно видим», – сказала Людмила Сорокина.

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Главврач БСМП Виктор Филимонов рассказал об оказании медпомощи беременным женщинам с коронавирусом. По его словам, для этого имеется все необходимое. Больница сотрудничает с федеральным консультативным центром федерального научного центра имени Кулакова.

Главврач ОДКБ им. Дмитриевой Инна Лебедева сообщила, что в настоящее время отмечается серьезный рост заболеваемости с COVID-19 у детей, увеличилось число пациентов в возрасте до 2 лет. Помощь таким стационарным больным оказывается на базе спецотделения в 11 городской больнице, оснащенном всем необходимым. Дети с легким течением COVID-19 и среднетяжелым, не требующие госпитализации, лечатся дома под контролем поликлиник. Все амбулаторное звено обеспечено экспресс-диагностикой. Пациенты с коронавирусом, имеющие определенные тяжелые заболевания, госпитализируются в ОДКБ.

Лебедева обратилась к Губернатору с просьбой в приобретении оборудования для лазерной коагуляции сетчатки для детей.

«Оборудование надо закупить, детям надо оказывать помощь здесь, в регионе. Это абсолютно правильно. Даю соответствующее поручение министру здравоохранения и прошу Минфин найти необходимые средства», – сказал Николай Любимов.

Подводя итоги совещания, глава региона поручил Минздраву в оперативном режиме оказывать всю необходимую помощь медучреждениям.

«Стоит задача обеспечить качественное лечение не только тех людей, которые попали в больницы с диагнозом COVID-19. Медпомощь пациентам с заболеваниями другого профиля также должна оказываться, своевременно и эффективно, – подчеркнул он. «При таком взрывном росте заболевших нам надо оперативно реагировать. Помимо федеральной помощи, если нужно, следует направлять на закупку областные средства. Мы должны обеспечить такой запас, которого хватило бы для лечения всех больных с COVID-19».

Глава региона поручил наладить работу регистратур таким образом, чтобы не допускать больших очередей. Было рекомендовано использовать для этого системы видеонаблюдения.

«В регистратурах работа должна быть налажена максимально четко, надо оперативно реагировать на массовый приход людей. Всегда есть возможность перераспределить потоки, воспользоваться помощью волонтеров-медиков. Очередей нет сейчас и не должно быть впоследствии. Министерство прошу очень четко контролировать ситуацию», – сказал Губернатор.

Еще одно поручение министру Андрею Прилуцкому – в кратчайшее время представить в оперативный штаб дополнительные предложения по организации медпомощи детям с коронавирусом, поскольку отмечается серьезный рост заболеваемости.