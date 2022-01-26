Главврачи рязанских больниц рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

Губернатор Рязанской области Николай Любимов и министр здравоохранения Андрей Прилуцкий 26 января провели совещание с главными врачами рязанских больниц, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства области.
Главврачи больниц региона проинформировали о готовности учреждений, обеспечении оборудованием, лекарственными препаратами. По словам главврача ОКБ Андрея Карпунина, в настоящее время в клинике предусмотрено 180 мест для пациентов с коронавирусом, сейчас на лечении там находятся 117 человек. При необходимости есть возможность расширения коечного фонда. В больнице продолжается также оказание специализированной помощи пациентам с хирургическими и другими патологиями.
Главный врач областной больницы им. Семашко Людмила Сорокина заявила, что ковид-госпиталь сейчас рассчитан на прием 120 человек, свободные места есть. Помощь пациентам оказывают 163 сотрудника.
Главврач БСМП Виктор Филимонов рассказал об оказании медпомощи беременным женщинам с коронавирусом. По его словам, для этого имеется все необходимое. Больница сотрудничает с федеральным консультативным центром федерального научного центра имени Кулакова.
Главврач ОДКБ им. Дмитриевой Инна Лебедева сообщила, что в настоящее время отмечается серьезный рост заболеваемости с COVID-19 у детей, увеличилось число пациентов в возрасте до 2 лет. Помощь таким стационарным больным оказывается на базе спецотделения в 11 городской больнице, оснащенном всем необходимым. Дети с легким течением COVID-19 и среднетяжелым, не требующие госпитализации, лечатся дома под контролем поликлиник. Все амбулаторное звено обеспечено экспресс-диагностикой. Пациенты с коронавирусом, имеющие определенные тяжелые заболевания, госпитализируются в ОДКБ.
Лебедева обратилась к Губернатору с просьбой в приобретении оборудования для лазерной коагуляции сетчатки для детей.
Подводя итоги совещания, глава региона поручил Минздраву в оперативном режиме оказывать всю необходимую помощь медучреждениям.
Глава региона поручил наладить работу регистратур таким образом, чтобы не допускать больших очередей. Было рекомендовано использовать для этого системы видеонаблюдения.
Еще одно поручение министру Андрею Прилуцкому – в кратчайшее время представить в оперативный штаб дополнительные предложения по организации медпомощи детям с коронавирусом, поскольку отмечается серьезный рост заболеваемости.