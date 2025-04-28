Главврача «Медикогрупп» осудили за нарушение лицензионных требований

В ходе плановой проверки Росздравнадзора по Рязанской области установлено, что ООО «Медикогрупп» осуществляет деятельность больничных организаций в селе Дядьково Рязанской области с нарушением лицензионных требований в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирования наркотических растений. Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда Рязанской области.

Главный врач ООО «Медикогрупп» Грязнов С. В. не выполнил свои должностные обязанности и не обеспечил соблюдение требований законодательства Российской Федерации по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

Суд отметил, что у главного врача ООО «Медикогрупп» имелась реальная возможность для соблюдения вышеуказанных норм и правил, однако он не принял все зависящие от него меры по их соблюдению и недопущению совершения административного правонарушения.

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Суд назначил обвиняемому административное наказание в виде штрафа в размере 5000 руб. Решение не вступило в законную силу.