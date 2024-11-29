Пятница, 29 ноября, 2024
На главнуюНовости мира

Главврач Центра СПИД: многие проститутки в Калининграде заражены ВИЧ

Дата публикации

powder

Многие секс-работницы в Калининграде заражены ВИЧ, они передают вирус клиентам и рожают инфицированных детей, заявил глава регионального Центра СПИД Николай Черкес, его слова привел «Клопс».

Специалист отметил, что сейчас вирус чаще всего передается через незащищенные половые контакты, в том числе с проститутками.

«Многие калининградские работницы коммерческого секса инфицированы ВИЧ», – сказал Черкес.

По его словам, в 90-е жриц любви ставили на учет в полиции, их также принудительно обследовали, сейчас такая практика запрещена.

Эксперт утверждает, что инфицированные девушки легкого поведения до сих пор подрабатывают на улице Дзержинского.

Новости рубрики
Новости мира

В Челябинской области перепутали тела погибших на СВО

В поселке Ржавка в Челябинской области перепутали тела военных, погибших в зоне проведения спецоперации,...
Новости мира

Ярославцев удивили ошибки при установке «умных» остановок

Жителей Ярославля удивили ошибки при установке новых «умных» остановок на проспекте Октября и улице Свободе...
Новости мира

Опубликовано видео с британским наемником, схваченным в Курской области

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео допроса британского наемника, схваченного в Курской...