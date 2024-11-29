Главврач Центра СПИД: многие проститутки в Калининграде заражены ВИЧ

Многие секс-работницы в Калининграде заражены ВИЧ, они передают вирус клиентам и рожают инфицированных детей, заявил глава регионального Центра СПИД Николай Черкес, его слова привел « Клопс ».

Специалист отметил, что сейчас вирус чаще всего передается через незащищенные половые контакты, в том числе с проститутками.

«Многие калининградские работницы коммерческого секса инфицированы ВИЧ», – сказал Черкес.

По его словам, в 90-е жриц любви ставили на учет в полиции, их также принудительно обследовали, сейчас такая практика запрещена.

Эксперт утверждает, что инфицированные девушки легкого поведения до сих пор подрабатывают на улице Дзержинского.