Главврач Центра СПИД: многие проститутки в Калининграде заражены ВИЧ

Многие секс-работницы в Калининграде заражены ВИЧ, они передают вирус клиентам и рожают инфицированных детей, заявил глава регионального Центра СПИД Николай Черкес, его слова привел «Клопс».
Специалист отметил, что сейчас вирус чаще всего передается через незащищенные половые контакты, в том числе с проститутками.
По его словам, в 90-е жриц любви ставили на учет в полиции, их также принудительно обследовали, сейчас такая практика запрещена.
Эксперт утверждает, что инфицированные девушки легкого поведения до сих пор подрабатывают на улице Дзержинского.