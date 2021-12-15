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Среда, 15 декабря, 2021
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Главный санврач Калининградской области заявила, что смягчения ковидных ограничений в регионе не предвидится

Александр Ильин

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» заявила, что снятие ковидных ограничений и послаблений точно не предвидится. 

По словам медика, действующие ограничения соответствуют текущей эпидемической обстановке. 

«Все ограничения адекватны текущей ситуации. Никаких снятий, послаблений в ближайшее время точно не предвидится», — сказала Бабура. 

Она также отметила, что ограничительные меры продолжают действовать в связи с отсутствием коллективного иммунитета. Бабура вновь призвала жителей Калининградской области делать прививку. 

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Кроме того, в эфире речь коснулась и новогодних праздников. Санврач заявила, что к идее дружеских и семейных встреч нужно относиться с осторожностью. 

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