Главный санврач Калининградской области заявила, что смягчения ковидных ограничений в регионе не предвидится

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» заявила, что снятие ковидных ограничений и послаблений точно не предвидится.

По словам медика, действующие ограничения соответствуют текущей эпидемической обстановке.

«Все ограничения адекватны текущей ситуации. Никаких снятий, послаблений в ближайшее время точно не предвидится», — сказала Бабура.

Она также отметила, что ограничительные меры продолжают действовать в связи с отсутствием коллективного иммунитета. Бабура вновь призвала жителей Калининградской области делать прививку.

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Кроме того, в эфире речь коснулась и новогодних праздников. Санврач заявила, что к идее дружеских и семейных встреч нужно относиться с осторожностью.