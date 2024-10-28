Главный редактор газеты «Рязанские ведомости» Галина Зайцева отмечает юбилей

В понедельник, 28 октября, юбилей отмечает главный редактор газеты «Рязанские ведомости», председатель Рязанского отделения Союза журналистов России Галина Зайцева. Редакция 7info поздравляет Галину Александровну с днём рождения!

Галина Зайцева — почётный работник печати. Много лет она посвятила журналистике, воспитанию и подготовке молодых работников средств массовой информации. В «Рязанских ведомостях» Галина Александровна – с первого номера газеты. Вместе с коллегами она создавала бренд под названием «Рязанские ведомости».

Желаем Галине Александровне успехов в делах, крепкого здоровья, новых проектов и большого счастья!