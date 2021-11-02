Главный инфекционист Минздрава оценил вероятный эффект от нерабочих дней

Большинство регионов объявили «каникулы» на девять дней — с 30 октября по 7 ноября. Но многим субъектам этого срока может не хватить, чтобы справиться с ростом заболеваемости, считает главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Об этом он рассказал в интервью «Известиям». На длинные выходные регионам следовало уйти с более жесткими ограничениями для населения, чем сейчас, уверен инфекционист.
Владимир Чуланов подчеркнул: чтобы справиться с проблемой роста заболеваемости и смертности, нужны меры, которые подтолкнут население к вакцинации. В некоторых субъектах уже есть примеры, когда в отдельных районах охват вакцинацией настолько высок, что в разы снизилось число госпитализаций в реанимации с тяжелыми осложнениями.
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