Главный инфекционист Минздрава оценил вероятный эффект от нерабочих дней

Большинство регионов объявили «каникулы» на девять дней — с 30 октября по 7 ноября. Но многим субъектам этого срока может не хватить, чтобы справиться с ростом заболеваемости, считает главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Об этом он рассказал в интервью «Известиям». На длинные выходные регионам следовало уйти с более жесткими ограничениями для населения, чем сейчас, уверен инфекционист.

Девяти дней может быть достаточно, если люди останутся в кругу семьи, а не пойдут с друзьями на пикники, не поедут отдыхать, если не будут работать общественные места. Ведь иногда регионы вводят избирательные меры: один тип общественных мест закрывается, а другой, похожий, остается почему-то открытым. Хорошо, пусть у нас неделя, но давайте ее очень серьезно организуем, чтобы снизить риск распространения, — отметил он.

Владимир Чуланов подчеркнул: чтобы справиться с проблемой роста заболеваемости и смертности, нужны меры, которые подтолкнут население к вакцинации. В некоторых субъектах уже есть примеры, когда в отдельных районах охват вакцинацией настолько высок, что в разы снизилось число госпитализаций в реанимации с тяжелыми осложнениями.

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