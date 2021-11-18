Главной фигурой предстоящих новогодних праздников в Рязани станет Забава Путятишна

Ключевой фигурой празднования встречи 2022 года в Рязани стала Забава Путятишна. Она будет сопровождать гостей новогодних мероприятий, сообщает пресс-служба городской администрации.

Новогодние мероприятия, которые пройдут в период с 22 декабря по 9 января, объединены в общий проект «Новогодний фестиваль забав».

В Рязани также будет работать Резиденция Забавы в музее сказок «Забава» на улице Право-Лыбедская, 27. Посетители смогут поучаствовать в интерактивных спектаклях и мастер-классах.

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