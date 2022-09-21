Главное из обращения Путина к россиянам 21 сентября

Утром в среду, 21 сентября, президент России Владимир путин выступил с обращением к гражданам страны. Телеграм-канал Кремля опубликовал главные тезисы речи главы государства.

— В России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация.

— Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

— Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

— Все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно.

— К России обратились с просьбой поддержать референдумы. Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасное проведение референдумов.

— Самым жёстким образом был усилен режим репрессий по всей Украине. Политика запугивания, террор, насилия принимает все более страшные, варварские формы.

— Мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача, не можем не откликнуться на их стремления самим определять своё будущее.

— Цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить нашу страну. Они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время самой РФ, что она должна распасться на множество враждующих областей.

— Украинский народ превратили в пушечное мясо.

— Новое, очередное, как уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбассе было не неизбежно и, а потом и атака на Крым. И решение об упреждающей операции было необходимо.

— ЛНР практически полностью очищена от неонацистов. Бойцы в Донецкой республике продолжаются. Здесь киевский режим создал глубокую линию укреплений.

— Правительству, Минобороны мною уже были даны поручения в полном объёме и кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР. Он должен быть таким же, как у кадровых военных, включая медобеспечение, соцгарантии.