Суббота, 25 мая, 2024

Главе СК доложат об изнасиловании школьницы в Московской области

Автор: 7info

Опубликовано

Image by Nino Carè from Pixabay

Главе Следкома Бастрыкину будет представлен доклад по уголовному делу об изнасиловании школьницы в Московской области, сообщает телеграм-канал ведомства.

В социальных медиа сообщается, что в одном из населенных пунктов городского округа Мытищи мужчина начал угрожать школьнице, а после затащил в машину, где изнасиловал.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Фигурант заключен под стражу, ему предъявлено обвинение.

Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя ГСУ по Московской области Яковлеву Я.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Его результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Бастрыкину доложат о смерти девушки в больнице

В Рязани скорая помощь не могла проехать из-за припаркованного автомобиля

У Рязани-1 нетрезвая женщина упала на дорогу

Рязанцы сообщили об «удручающем» состоянии пляжа в Солотче

В Рязани к нетрезвым родителям с ребёнком вызвали полицию, скорую и пожарных

«Мою кровать исследовали 15 магов и колдунов»: Эвелина Блёданс рассказала об интересе к эзотерике

Эксперты рассказали, как майские заморозки повлияют на стоимость ягод

Рязанец отсудил у МВД компенсацию за незаконно эвакуированный автомобиль

В воскресенье в Рязанской области ожидается 27 градусов тепла

В Рязани мать и сын спасли поехавший без водителя автомобиль

В Рязани прошёл концерт Сводного хора

Беспилотник заметили над Рязанским районом

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Бастрыкину доложат о смерти девушки в больнице

Новости мира
Она была направлена в столицу из Уфы для проведения планового хирургического вмешательства, однако произошли осложнения и девушка скончалась.

В Рязани скорая помощь не могла проехать из-за припаркованного автомобиля

Новости Рязани
На улице Зубковой в Рязани скорая помощь не могла проехать из-за припаркованного автомобиля. Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

У Рязани-1 нетрезвая женщина упала на дорогу

Новости Рязани
На опубликованном видео можно заметить женщину, лежащую на проезжей части, мимо едут машины.

Рязанцы сообщили об «удручающем» состоянии пляжа в Солотче

Новости Рязани
Официально открытие купального сезона в Рязани намечено на 1 июня.

В Рязани к нетрезвым родителям с ребёнком вызвали полицию, скорую и пожарных

Новости Рязани
По словам местных жителей, нетрезвые мужчина и женщина с маленькой девочкой были замечены на остановке общественного транспорта.