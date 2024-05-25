Главе СК доложат об изнасиловании школьницы в Московской области

Главе Следкома Бастрыкину будет представлен доклад по уголовному делу об изнасиловании школьницы в Московской области, сообщает телеграм-канал ведомства.

В социальных медиа сообщается, что в одном из населенных пунктов городского округа Мытищи мужчина начал угрожать школьнице, а после затащил в машину, где изнасиловал.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Фигурант заключен под стражу, ему предъявлено обвинение.

Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя ГСУ по Московской области Яковлеву Я.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Его результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.