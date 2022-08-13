Глава Татарстана рекомендовал вернуть масочный режим на всех предприятиях региона

Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности с учетом роста заболеваемости COVID в республике, сообщает пресс-служба главы региона.

«За последнюю неделю показатель заболеваемости COVID в республике увеличился на 32%… С учетом роста заболеваемости, несмотря на ранее принятое решение о приостановлении ограничительных мер, пока рекомендую ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности», — сказал Минниханов на совещании в правительства республики.

Глава региона подчеркнул, что необходимо также активизировать работу по повторной вакцинации населения, не дожидаясь ухудшения эпидситуации.

«Важно, чтобы коллективный иммунитет был выработан заранее. Необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарных противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных и других учреждениях социальной сферы», — отметил он.

По словам Минниханова, каждый заболевший – это проблемы и в трудовых коллективах, и в семьях.

Ранее замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина отмечала, что несмотря на небольшой прирост заболеваемости COVID-19 в республике в последние недели, для введения каких-либо дополнительных ограничительных мероприятий оснований нет.

Татарстан 6 июня по решению регионального оперативного штаба приостановил обязательное ношение масок в общественных местах на фоне снижения заболеваемости COVID-19.