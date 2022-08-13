Глава Татарстана рекомендовал вернуть масочный режим на всех предприятиях региона

Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности с учетом роста заболеваемости COVID в республике, сообщает пресс-служба главы региона.
Глава региона подчеркнул, что необходимо также активизировать работу по повторной вакцинации населения, не дожидаясь ухудшения эпидситуации.
По словам Минниханова, каждый заболевший – это проблемы и в трудовых коллективах, и в семьях.
Ранее замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина отмечала, что несмотря на небольшой прирост заболеваемости COVID-19 в республике в последние недели, для введения каких-либо дополнительных ограничительных мероприятий оснований нет.
Татарстан 6 июня по решению регионального оперативного штаба приостановил обязательное ношение масок в общественных местах на фоне снижения заболеваемости COVID-19.