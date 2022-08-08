Глава рязанского Минтранса рассказал, почему Северную окружную не ремонтируют ночью

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Владим Решетник объяснил, почему работы по реконструкции Северной окружной дороги не проводятся ночью. Комментарий он дал телеканалу ТКР.

Как отметил руководитель Минтранса, сейчас на объекте ведётся работа с ливневой канализацией. Её протяжённость составит 3 км, трубы продолжат по двум сторонам. При этом по обочинам дороги находятся линии контактного напряжения: работа ночью опасна для жизни рабочих.

Когда подрядчик начнёт укладывать плиту регенерации асфальта, ремонт будет проводиться круглосуточно.