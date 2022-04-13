10.7 C
Рязань
Среда, 13 апреля, 2022

Глава регионального парламента Аркадий Фомин посетил музей Циолковского

spot_img
На главнуюНовости РязаниВласть

Глава регионального парламента Аркадий Фомин посетил музей Циолковского

7info7

12 апреля в День космонавтики председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин приехал на родину Константина Циолковского в село Ижевское. Глава регионального парламента возложил цветы к памятнику великому ученому, посетил музей и дом-усадьбу.

– Наш земляк открыл человечеству путь во внеземное пространство, его разработки легли в основу современной космонавтики. Сотрудники музея кропотливо работали над тем, чтобы экспозиции были не только познавательными, но и душевными. Они передают впечатление о Циолковском как о сильном человеке, который следовал за мечтой и сделал реальным то, что до него казалось невозможным. Здесь действительно многое знают о великом земляке и бережно хранят память о нем. В музее можно увидеть и черновики, и скафандры, и настоящие космические аппараты, – рассказал Аркадий Фомин.

- Реклама -

Председатель областной Думы отметил, что в группе «Туризм и Отдых в Рязанской области» теперь есть туристический маршрут, посвященный жизни Циолковского. Двухдневный тур стартует с села Ижевское, в котором родился Константин Эдуардович. Также туристам предлагают побывать в расположенном поблизости Окском заповеднике. Второй день маршрута проходит в Рязани. Жителей и гостей региона приглашают посетить Рязанский кремль, музей путешественников, ознакомиться с экспозицией художественного музея и музея космонавтики в школе №16.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин посетил музей Циолковского
Глава регионального парламента Аркадий Фомин посетил музей Циолковского
Глава регионального парламента Аркадий Фомин посетил музей Циолковского
Глава регионального парламента Аркадий Фомин посетил музей Циолковского
Глава регионального парламента Аркадий Фомин посетил музей Циолковского

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязанской области числятся пропавшими без вести несколько человек
Комментарии для сайта Cackle