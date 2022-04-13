Глава регионального парламента Аркадий Фомин посетил музей Циолковского

12 апреля в День космонавтики председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин приехал на родину Константина Циолковского в село Ижевское. Глава регионального парламента возложил цветы к памятнику великому ученому, посетил музей и дом-усадьбу.
Председатель областной Думы отметил, что в группе «Туризм и Отдых в Рязанской области» теперь есть туристический маршрут, посвященный жизни Циолковского. Двухдневный тур стартует с села Ижевское, в котором родился Константин Эдуардович. Также туристам предлагают побывать в расположенном поблизости Окском заповеднике. Второй день маршрута проходит в Рязани. Жителей и гостей региона приглашают посетить Рязанский кремль, музей путешественников, ознакомиться с экспозицией художественного музея и музея космонавтики в школе №16.