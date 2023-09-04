Глава региона принял участие в церемонии открытия мемориальной доски Герою РФ Павлу Кривову

Павел Малков принял участие в открытии мемориальной доски Павлу Кривову, установленной на здании рязанской школы №34.
На церемонии губернатор подчеркнул важность увековечения памяти о Героях Отечества.
Также глава региона выразил благодарность родителям Павла Кривова и его жене, которая сейчас помогает участникам СВО и их семьям в рязанском отделении Комитета семей воинов Отечества.
Герой РФ Павел Кривов окончил школу №34 в 1998 году. Позже он учился в Рязанском десантном училище и принимал участие в военной операции в Сирии, а с февраля 2022 года – в зоне СВО на Украине. Боец погиб 9 сентября прошлого года. Указом президента РФ Павлу Кривову присвоили звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Память офицера почтили минутой молчания, в его честь был дан троекратный ружейный салют, к мемориальной доске возложили цветы. Занятия в школе начались с урока мужества, посвященного Герою, а в музее образовательного учреждения создали экспозицию о Павле Кривове, сообщает пресс-служба правительства региона.