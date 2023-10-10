Глава Подольска Жариков умер на 48-м году жизни

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков умер в возрасте 47 лет. О смерти руководителя сообщил телеграм-канал администрации.

Дмитрий Вячеславович родился 9 ноября 1975 года в посёлке Заокский Тульской области. Воспитанник Московского суворовского военного училища, он окончил Военный университет Министерства обороны РФ. Проходил службу в военной прокуратуре, затем руководил военным следственным отделом Подольского гарнизона.

С 2009 по 2015 годы работал в администрации города Подольска, где возглавлял Правовое управление, Управление делами, был заместителем главы администрации города, курировал правовые вопросы, направления имущественно-земельных отношений.

С 9 марта 2022 года был избран главой Городского округа Подольск.

Имеет звание «Заслуженный юрист Московской области», награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком Губернатора Московской области «За заслуги перед Московской областью» III степени, Патриаршей грамотой и другими областными, муниципальными и ведомственными наградами.

— Всегда рассудительный, энергичный, требовательный и справедливый – Дмитрий Вячеславович сочетал в себе самые лучшие качества руководителя нового поколения. Пользовался неизменным уважением сослуживцев, подчинённых, коллег. Чуть больше чем за год, являясь руководителем Городского округа, он многое успел сделать для Подольска. Всегда был рядом с жителями, находил подход к каждому человеку, всегда протягивал руку помощи землякам, — говорится в сообщении.

О дате и месте прощания с Дмитрием Вячеславовичем будет сообщено дополнительно.