Глава КСП Рязанской области Кузьмичёв досрочно ушёл в отставку

17 февраля досрочно покинул свой пост председатель контрольно-счётной палаты Рязанской области Роман Кузьмичёв. Такое решение на заседании Рязанской областной Думы поддержали депутаты.

Кузьмичёв выразил благодарность парламентариям за конструктивную совместную работу и критику, которая помогала делать работу КСП лучше. Председатель Облдумы Аркадий Фомин отметил, что совместная работа КСП и парламента была конструктивной. Он поблагодарил чиновника за деловой подход.

Роман Кузьмичёв занимал должность председателя контрольно-счётной палаты Рязанской области с октября 2018 года.