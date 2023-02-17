Пятница, 17 февраля, 2023
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Глава КСП Рязанской области Кузьмичёв досрочно ушёл в отставку

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Роман Кузьмичёв, фото: рязанская облдума

17 февраля досрочно покинул свой пост председатель контрольно-счётной палаты Рязанской области Роман Кузьмичёв. Такое решение на заседании Рязанской областной Думы поддержали депутаты.

Кузьмичёв выразил благодарность парламентариям за конструктивную совместную работу и критику, которая помогала делать работу КСП лучше. Председатель Облдумы Аркадий Фомин отметил, что совместная работа КСП и парламента была конструктивной. Он поблагодарил чиновника за деловой подход.

Роман Кузьмичёв занимал должность председателя контрольно-счётной палаты Рязанской области с октября 2018 года.

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