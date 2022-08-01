Глава калужского Минздрава рассказал о «просроченных» вакцинах

Руководитель калужского Минздрава Константин Пахоменко высказался о продлении срока годности вакцин от COVID-19, пишет Калуга-Поиск.

Ранее горожане пожаловались губернатору Владиславу Шапше «просроченные» препараты в поликлиниках.

Чиновник пояснил, что вакцины безопасны и остаются в обращении с учетом новых сроков, этот вопрос согласован с Росздравнадзором.

«На все иммунобиологические лекарственные препараты, находящиеся в медицинских организациях Калужской области, применяемые для вакцинации населения, есть официальные письма Минздрава о продлении срока годности», – пояснил Пахоменко.

Он добавил, что не видит нарушений со стороны калужских медиков, поскольку изменений даты на упаковке не вносили.