Глава Ермишинского района Евгений Чванов ушёл с должности

Глава администрации Ермишинского района Евгений Николаевич Чванов 14 января подал заявление об увольнение, сообщает ИД «Пресса».
Решение о досрочном прекращении полномочий депутаты районной Думы приняли единогласно.
Врио районной администрации назначен Юрий Николаевич Виноградов. Ранее он работал в управлении регионального Росреестра.
Чванов Евгений Николаевич.
Родился 16 марта 1971 года в д. Елисеевский Поселок Ермишинского района Рязанской области.
Образование – высшее. В 1992 году окончил Великолукский государственный институт физической культуры по специальности физическая культура. После окончания института вернулся в Ермишинский район.
Начал трудовую деятельность учителем физической культуры Иванковской неполной средней школы.
Более 12 лет работал специалистом по работе с молодежью в управлении образования и молодежной политики.
С 2008 по 2011 год занимает должность заместителя директора по учебно-производственной работе профессионального училища № 37.
В 2011 году назначен на должность начальника отдела образования администрации Ермишинского муниципального района.
С 2016 по 2017 год возглавляет районное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В июне 2017 года по итогам конкурса назначен главой администрации муниципального образования – Ермишинский муниципальный район Рязанской области.
Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Женат. Имеет двух дочерей.