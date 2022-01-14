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Глава Ермишинского района Евгений Чванов ушёл с должности

Александр Ильин

Глава администрации Ермишинского района Евгений Николаевич Чванов 14 января подал заявление об увольнение, сообщает ИД «Пресса». 

Решение о досрочном прекращении полномочий депутаты районной Думы приняли единогласно. 

Врио районной администрации назначен Юрий Николаевич Виноградов. Ранее он работал в управлении регионального Росреестра. 

Чванов Евгений Николаевич.

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Родился 16 марта 1971 года в д. Елисеевский Поселок Ермишинского района Рязанской области.

Образование – высшее. В 1992 году окончил Великолукский государственный институт физической культуры по специальности физическая культура. После окончания института вернулся в Ермишинский район.  

Начал трудовую деятельность учителем физической культуры Иванковской неполной средней школы.

Более 12 лет работал  специалистом по работе с молодежью в управлении образования и молодежной политики.   

С 2008 по 2011 год занимает должность заместителя директора по учебно-производственной работе профессионального училища № 37.

В 2011 году назначен на должность начальника отдела образования администрации Ермишинского муниципального района.

С 2016 по 2017 год возглавляет районное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В июне 2017 года по итогам конкурса назначен главой администрации муниципального образования – Ермишинский муниципальный район Рязанской области.

Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

Женат. Имеет двух дочерей. 

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