Глава Ермишинского района Евгений Чванов ушёл с должности

Глава администрации Ермишинского района Евгений Николаевич Чванов 14 января подал заявление об увольнение, сообщает ИД «Пресса».

Решение о досрочном прекращении полномочий депутаты районной Думы приняли единогласно.

Врио районной администрации назначен Юрий Николаевич Виноградов. Ранее он работал в управлении регионального Росреестра.

Чванов Евгений Николаевич.

Реклама

Родился 16 марта 1971 года в д. Елисеевский Поселок Ермишинского района Рязанской области.

Образование – высшее. В 1992 году окончил Великолукский государственный институт физической культуры по специальности физическая культура. После окончания института вернулся в Ермишинский район.

Начал трудовую деятельность учителем физической культуры Иванковской неполной средней школы.

Более 12 лет работал специалистом по работе с молодежью в управлении образования и молодежной политики.

С 2008 по 2011 год занимает должность заместителя директора по учебно-производственной работе профессионального училища № 37.

В 2011 году назначен на должность начальника отдела образования администрации Ермишинского муниципального района.

С 2016 по 2017 год возглавляет районное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В июне 2017 года по итогам конкурса назначен главой администрации муниципального образования – Ермишинский муниципальный район Рязанской области.

Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

Женат. Имеет двух дочерей.