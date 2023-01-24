Глава Ахтубинска Шубин извинился за оскорбления астраханской власти

Глава Ахтубинска Дмитрий Шубин публично извинился за оскорбления астраханской власти, написал «Блокнот».

Ранее он резко высказывался в адрес губернатора Игоря Бабушкина и руководителя администрации Павла Паутова.

Шубин заявил, что эти высказывания – трехлетней давности, и они были адресованы бывшему главе Ахтубинска Аманге Нарузбаеву. Чиновник утверждает, что запись смонтировали так, чтобы его слова были обращены в адрес астраханского правительства.

«Я приношу извинения за мои высказывания всем, кому они принесли или принесут репутационный или моральный вред», – отметил Шубин.

Он написал заявления в прокуратуру и СК с просьбой возбудить уголовное дело в отношении своего собеседника, который сделал запись, и автора монтажа.