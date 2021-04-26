Глава администрации Касимова собирается в отставку

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В понедельник, 26 апреля, Касимовская городская Дума на внеочередном заседании рассмотрит заявление об отставке главы администрации города Игоря Авдеева.

По данным портала «Вид с боку», заседание назначено на 15 часов. Также будет рассмотрен вопрос о назначении исполняющего обязанности главы. Ей может стать руководитель аппарата мэрии Светлана Андреева.

По неофициальным данным, Авдеев написал заявление с просьбой освободить его от должности по состоянию здоровья.

В совещании ожидается участие министра по делам территорий и информационной политики Рязанской области Жанны Фоминой.