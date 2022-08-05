powder

Глава администрации Климово Исаев обратился к брянцам после атаки ВСУ

К жителям поселка Климово Брянской области обратился глава администрации Александр Исаев, пишет Брянск Today.

Причиной публикации стал обстрел со стороны Украины, в результате чего оказались повреждены несколько домов и зданий. Ранены мужчина и женщина.

«В ежедневном режиме рассматриваем вопросы безопасности жителей района в случае провокаций со стороны Украины. Местные органы власти и службы района проводят всю необходимую работу», – высказался Исаев.

Чиновник призвал земляков сохранять спокойствие и быть бдительными.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7