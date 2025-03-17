Гладков устроил разнос чиновникам за обман белгородца с компенсацией

Губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал администрацию Белгородского района за обман белгородца с компенсацией за поврежденный автомобиль.

К главе региона обратился мужчина, чья машина пострадала во время атак ВСУ. По его словам, сначала сотрудник администрации сказал ему о праве на получение выплат, но затем резко изменил позицию и ответил отказом, ссылаясь на «решение Гладкова».

«Вот мне хотелось бы понять, почему такую позицию странную занимают сотрудники администрации Белгородского района и начинают обманывать людей», — возмутился Гладков.

Губернатор потребовал провести служебное расследование. Он назвал случившееся «бардаком». При этом он не стал слушать объяснения главы района, указав на безуспешные попытки связаться с ней.

«И тоже расскажите, чем вы занимались с утра, более важным, чем ответить на звонок губернатора», — отметил глава региона. Реклама

Гладков добавил, что в Белгородской области выплаты за пострадавшие авто превышают установленные законом суммы независимо от наличия страховки.