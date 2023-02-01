Гладков сообщил о повреждениях после работы ПВО над Белгородом

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что несколько жилых домов получили повреждения после вчерашней работой ПВО над Белгородской области, написал «Бел.Ру».

Жители Белгорода и многих муниципалитетов во вторник слышали звуки, похожие на взрывы. Как стало известно, российские военные сбили два снаряда, запущенные подразделениями ВСУ, после чего отразили еще один массированный обстрел.

Повреждения выявили в Белгородском районе и Шебекинском округе.

«Я надеюсь, что максимально быстро сможем восстановить», – уточнил Гладков.

Глава региона подчеркнул, что в результате обстрела никто не пострадал.