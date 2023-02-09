Гладков рассказал, могут добровольцы остаться служить в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что добровольцы могут остаться служить в Белгородской области, но это зависит от решения военкомата, написал «Открытый Белгород».

По словам главы региона, в законодательстве отсутствует норма, которая позволяла бы проходить службу на определенной территории.

«В первую очередь нужно понять, какую воинскую специальность вы имеете. А потом уже проговорить отдельно в военном комиссариате, откуда вы призываетесь», – рассказал Гладков.

Он подчеркнул, что сегодня в регионе проходят службу в армии несколько тысяч белгородцев, в их число входят и мобилизованные, и контрактники.