Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал Министерства ЖКХ из-за неготовности к ремонту общежитий, написал портал «Белпресса».

По программе 2023 года в регионе должны отремонтировать девять зданий, но чиновники пока не определили ни список домов, ни перечень работ, которые будут выполнены.

«Почему вы молчите и пытаетесь сорвать программу? С моей точки зрения, это саботаж. А если я не спрошу, вы так и будете молчать до середины года?» – возмутился Гладков.

Министр ЖКХ Алексей Ботвиньев отметил, что сначала работы планировали выполнить за 250 миллионов рублей, сейчас же эта сумма достигает 583 миллионов рублей.

«Уже март начинается… Работы на объектах должны были начаться в январе. А вы нарисовали себе 600 млн, денег реально 250 млн рублей. И сидят молчат. Я вообще в ужасе», – признался губернатор.

Гладков поручил изучить ситуацию, представить ему доклад, после чего ускорить процесс запуска программы.