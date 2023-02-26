Гладков прочитал стихотворение о жизни в условиях постоянных обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прочитал стихотворение учительницы из Шебекино Елены Светличной.

Глава региона принял участие в проекте «Настоящие в Политехническом», который запустил арт-кластер «Таврида». Ролик опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

Произведение, выбранное Гладковым для проекта, рассказывают о чувствах и переживаниях жителей Шебекино в условиях постоянных обстрелов.

Сама Светличная преподает технологию в школе № 4 в приграничном городе.