Воскресенье, 26 февраля, 2023
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Гладков прочитал стихотворение о жизни в условиях постоянных обстрелов

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прочитал стихотворение учительницы из Шебекино Елены Светличной.

Глава региона принял участие в проекте «Настоящие в Политехническом», который запустил арт-кластер «Таврида». Ролик опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

Произведение, выбранное Гладковым для проекта, рассказывают о чувствах и переживаниях жителей Шебекино в условиях постоянных обстрелов.

Сама Светличная преподает технологию в школе № 4 в приграничном городе.

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