ГК «Зелёный сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток

В год своего 25-летия строительная компания уделяет особое внимание социальным проектам. Помощь талантливым спортсменкам — одна из важных традиций «Зелёного сада». Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс» известна далеко за пределами своего региона. В прошлом году она заняла третье место в ЦФО в своей возрастной категории. Ещё девчонки вышли в суперфинал всероссийского «Кубка Феникса». И это несмотря на то, что команда совсем молодая — существует три года.

Наставник баскетболисток, тренер высшей категории Василий Васильчиков, рассказал, что основные тренировки проходят на базе рязанской школы № 75. Сегодня в составе команды около 15 девчонок 2011 года рождения и моложе. Костяк составляют учащиеся школы 75, но есть и те, кто приезжает из районов области.

Большинство девчонок пришли в «Оникс» уже со спортивным опытом. Но это не означает, что для всех остальных вход сюда закрыт. Если есть цель и стремление к высоким достижениям, ничто не может стать помехой. Даже рост.

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Критерий один: пришла, занимается, старается, — говорит о наборе в команду Василий Васильчиков. — Это ошибочное мнение, что рост является основой баскетбола. Голова, ум — да. Мне один тренер из Москвы так сказал: «Мне бы одну разыгрывающую умную и одну центровую, и я выиграю первенство России». Первое, чему я учу свои девчонок, — думать.

По словам тренера, уже сейчас юные баскетболистки из «Оникса» выступают на одном уровне со спортсменками из Московской области. Поэтому ближайшие цели самые амбициозные — стать первыми в ЦФО. Более того, за рязанскими спортсменками внимательно наблюдают тренеры из Москвы, чтобы в будущем пригласить самых перспективных в сборную страны. Такой шанс, говорит Василий Васильчиков, есть у 14-летней Риты Журавлёвой и 13-летней Мирославы Федоряка. Последняя из девчонок — капитан команды.

Честно говоря, в баскетбол я пришла случайно, — признаётся Мирослава. — Мне сказали, что в нашей школе есть такая секция. Я решила, почему бы не пойти на баскетбол. Сейчас вместе со мной в команде занимается младшая сестра. Родители поддерживают нас обеих. Больше всего в баскетболе мне нравится командная игра, дружба и, конечно же, победы, кубки, медали. Я хочу стать лучшим игроком не только в Рязанской области, но и в стране.

В минувшую субботу девчонки из «Оникса» выиграли матч у девушек из Рязанского государственного университета. Борьба была сложной, соперницы-студентки старше школьниц на 5-7 лет, и это первая подобная победа.

Сейчас юные баскетболистки готовятся ко всероссийскому турниру, который пройдёт в городе Собинка Владимирской области. Компания «Зелёный сад» желает девчонкам и их тренеру успешного выступления, конечно, и победы.