ГК «Зелёный сад» отметила своё 24-летие

ГК “Зеленый сад” отметила 24-летие. Праздник состоялся в офисе строительной компании. Почетными гостями торжества стали Федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Валерий Савин и депутат Рязанской городской Думы Павел Аверин. Они отметили большой вклад «Зелёного сада» в развитие строительно-промышленного комплекса Рязанской области, а также значительную роль компании в социальной жизни региона.
Поздравляя коллектив, управляющий директор ГК «Зелёный сад» Андрей Оришкевич сказал:
Сотрудникам, которые трудятся в «Зелёном саде» более 15 лет, были вручены подарки. А представители семейных династий, которых в компании тоже немало, получили премии.
Самым волнительным стал момент розыгрыша денежных призов. В нём могли участвовать абсолютно все сотрудники «Зелёного сада». Трое счастливчиков получили купоны на 30, 50 и 100 тысяч рублей.
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