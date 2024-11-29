ГК «Зелёный сад» отметила своё 24-летие

ГК “Зеленый сад” отметила 24-летие. Праздник состоялся в офисе строительной компании. Почетными гостями торжества стали Федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Валерий Савин и депутат Рязанской городской Думы Павел Аверин. Они отметили большой вклад «Зелёного сада» в развитие строительно-промышленного комплекса Рязанской области, а также значительную роль компании в социальной жизни региона.

Поздравляя коллектив, управляющий директор ГК «Зелёный сад» Андрей Оришкевич сказал:

– В этом году мы многое успели, многое сделали. Хочу отметить, что в 2024-м компания получила благодарность от аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО и мы продолжаем тесное сотрудничество с региональным правительством. Мы гордимся своим сплочённым, надёжным коллективом, который способен работать в любых условиях. Конечно, он появился не сразу, и мы благодарны тем, кто стоял у истоков, заложил основы и традиции компании.

Сотрудникам, которые трудятся в «Зелёном саде» более 15 лет, были вручены подарки. А представители семейных династий, которых в компании тоже немало, получили премии.

Самым волнительным стал момент розыгрыша денежных призов. В нём могли участвовать абсолютно все сотрудники «Зелёного сада». Трое счастливчиков получили купоны на 30, 50 и 100 тысяч рублей.

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