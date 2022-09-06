ГК «Зелёный сад» открывает продажи в «Еврокласс-5»

Ведущий застройщик регина начал строить пятую очередь жилого комплекса в Кальном. Дом расположен на улице Быстрецкой вдоль Муромского шоссе — на старте продаж можно забронировать квартиры с панорамными видами на живописную пойму Оки на самых выгодных условиях!

До 2025 года квартал будет полностью интегрирован в дорожно-транспортную сеть микрорайона. Новая дорога свяжет Касимовское и Муромское шоссе и позволит напрямую выезжать на Муромское шоссе, минуя пробки. В шаговой доступности – три школы, детский сад, развивающие центры и частные детские сады.

Квартал — самый масштабный проект ГК «Зелёный сад». Комплекс состоит из 5 домов, закрытая территория ЖК занимает 9 га. Проект предусматривает комплексное благоустройство двора и прилегающей территории — уютное придомовое пространство, ландшафтное озеленение, безбарьерная среда, бесконтактные автоматические двери для входа в подъезд, колясочные, продуманные площадки для отдыха детей и взрослых, крытый наземный паркинг, отдельные зоны отдыха на стилобате, инновационные скамейки с подогревом и wi-fi.

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