Вторник, 6 сентября, 2022
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ГК «Зелёный сад» открывает продажи в «Еврокласс-5»

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Ведущий застройщик регина начал строить пятую очередь жилого комплекса в Кальном. Дом расположен на улице Быстрецкой вдоль Муромского шоссе — на старте продаж можно забронировать квартиры с панорамными видами на живописную пойму Оки на самых выгодных условиях! 

До 2025 года квартал будет полностью интегрирован в дорожно-транспортную сеть микрорайона. Новая дорога свяжет Касимовское и Муромское шоссе и позволит напрямую выезжать на Муромское шоссе, минуя пробки. В шаговой доступности – три школы, детский сад, развивающие центры и частные детские сады. 

Квартал — самый масштабный проект ГК «Зелёный сад». Комплекс состоит из 5 домов, закрытая территория ЖК занимает 9 га. Проект предусматривает комплексное благоустройство двора и прилегающей территории  — уютное придомовое пространство, ландшафтное озеленение, безбарьерная среда, бесконтактные автоматические двери для входа в подъезд, колясочные, продуманные площадки для отдыха детей и взрослых, крытый наземный паркинг, отдельные зоны отдыха на стилобате, инновационные скамейки с подогревом и wi-fi.

Сейчас в компании действуют выгодные предложения — ипотека по ставке от 0,1% на весь срок и возможность купить квартиру без первого взноса! Узнать подробные условия акций и забронировать квартиру на максимально выгодных условиях можно в отделе по работе с клиентами по номеру 77-77-77. 

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