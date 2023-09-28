Четверг, 28 сентября, 2023
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ГК «Зеленый сад» завершает благоустройство в жилом комплексе «Скайлайн»   

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Новый дом в Приокском — самом зеленом районе города — находится на финальной стадии строительства.

В рамках благоустройства придомовой территории в жилом комплексе ведутся работы по посадке деревьев, кустарников, цветущих растений. Рабочие завезли уже более 10 тонн зеленых насаждений. Вдоль тротуарных дорожек высаживают сосны, туи, можжевельник, на клумбах — цветущие гортензии. 

Ландшафтное озеленение выполняется по авторскому проекту, благодаря которому прогулка в своем дворе может заменить отдых в парке или сквере. 

Перед сдачей дома действуют специальные предложения. Например, однокомнатную квартиру площадью 42,5 кв.м можно приобрести в ипотеку всего за 13 628 ₽/мес. на весь срок кредитования  по льготной ставке 4%. Первоначальный взнос — 20%*. Ключи — до Нового года.

«Скайлайн» — дом комфорт-класса с идеальной локацией и социальной инфраструктурой для семей с детьми. В 5-10 минутах — 3 общеобразовательных школы № 46, 20, 40, лицей № 52, детские сады № 63, 9, 13, 89, парки, спорткомплекс «Чайка», ДК «Приокский», места для отдыха всей семьи. Удобные выезды на трассу М5, Северный обход, в центр города.

Преимущества проекта:

  • индивидуальное отопление и горячая вода круглый год,
  • подземный и наземный паркинг,
  • современные детские площадки для разных возрастных групп,
  • высокоскоростные лифты,
  • современные коммуникации,
  • дизайнерские функциональные холлы,
  • система безопасности «Антитеррор» — сеть камер круглосуточного видеонаблюдения, пункт охраны, тревожные кнопки.

Выбрать планировку и получить индивидуальные предложения можно в отделе по работе с клиентами. Адрес: Солотчинское шоссе, 2. Телефон: 77-77-77

Действует программа Trade in — обменяйте старую квартиру на новую на выгодных условиях!

*Ставка от 4% годовых доступна в рамках программы Банк ПАО Сбербанк «Господдержка 2020 Семейная» на весь срок кредитования с условием применения услуги «Своя ставка» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика – партнера Банка,при первоначальном взносе от 20,1% . Генеральная лицензия Банка России №1000. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

ГК «Зеленый сад» завершает благоустройство в жилом комплексе «Скайлайн»   

Реклама: ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС». ИНН: 6215014910.

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