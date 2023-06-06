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ГК «Зеленый сад» организовала детский праздник недалеко от поселка Шпалозавода

Татьяна Проводина

4 июня компания в честь Дня защиты детей подготовила большую праздничную программу для всех желающих.

На площадке работали игровые станции, фотобудка, аниматоры проводили интерактивные игры, мастер-классы и конкурсы. Для детей организовали бесплатные сладкие угощения, напитки и аквагрим!

Место проведения праздника — недалеко от поселков Шпалозавода и Борки, рядом с причальной стенкой, — было выбрано не случайно. Локация прекрасна: берег Борковского затона, 10 минут от центра города на машине, рядом Луковский лес. Однако сейчас сюда добраться непросто. Инфраструктура и дороги отсутствуют, а гулять здесь сложно. Перед проведением праздника «Зеленому саду» пришлось огородить площадку и выровнять поверхность с помощью песка.

Жители Борок рассказали, что на городские мероприятия выбираются редко, а праздников по соседству с ними раньше не проводили. Формат им пришелся по душе.

«Узнала о мероприятии от соседки, решили пойти всей семьей. У меня много ребятишек, поэтому каждый нашёл занятие в этот день по душе. Очень понравилась организация и что нам решили сделать приятное. Тяжело выбираться куда-то далеко целый семьей, а тут все рядом, очень удобно. Этот праздник для нас станет одним из запоминающихся», — сообщила многодетная мать.

Жительница Борок Александра Синица пришла на праздник вместе с внуком. По ее словам, во время летних каникул детям хочется развлечься, поэтому встреча с аниматорами — целое событие.

«Почаще бы такие праздники проводили. Тут даже угощения есть, я себе взяла сахарную вату, решила вспомнить молодость», — поделилась она.

Праздник рядом с поселками взрослые жители восприняли как повод отдохнуть и пообщаться с соседями.

«Мои внуки далеко живут, не смогли приехать. Но я решила с подругами прийти сюда. Пусть мы не участвуем в конкурсах, но приятно посмотреть, как радуются дети, да и атмосфера тут хорошая, красивое и живописное место, музыка, смех. Хочется, чтобы такие мероприятия ещё проводились. Спасибо «Зелёному саду» за приятный вечер и за их труды, ведь помимо праздника они проводят жителям поселка газ в дома, сделали освещение, еще планируют многое благоустроить», — отметила Дина Кравченко.

С прошлого года застройщик работает над проектом благоустройства территории бывшего шпалозавода. Компания предлагает очистить все от промышленного мусора, сделать дороги, инфраструктуру, красивую большую набережную, где будет приятно гулять, отдыхать, наслаждаться красотой родного края. А причальная стенка, где и проходил праздник, обещает стать особым арт-объектом — новой точкой притяжения для рязанцев и гостей города.

Сейчас «Зеленый сад» работает над документацией и проходит юридические процедуры, чтобы дать старт проекту. При реализации задуманного рядом с поселком Шпалозавода появятся новые дороги, социальные объекты, орнитологический парк, благоустроенная набережная, а таких праздников и культурных мероприятий станет намного больше! Уже сейчас многие местные жители обрадовались такому подарку застройщика: оказывается, немногие выбираются в город так отдохнуть, потому что добираться с детьми без машины сложно, несмотря на близость к центру. 

Если вы тоже желаете Рязани развития и хотите поддержать такой проект, переходите по ссылке и голосуйте за благоустройство микрорайона. Ваш голос поможет создать в нашем городе новое красивое пространство!

ГК «Зеленый сад» организовала детский праздник недалеко от поселка Шпалозавода
ГК «Зеленый сад» организовала детский праздник недалеко от поселка Шпалозавода
ГК «Зеленый сад» организовала детский праздник недалеко от поселка Шпалозавода
ГК «Зеленый сад» организовала детский праздник недалеко от поселка Шпалозавода

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