Гинекологи определили наилучшую позу для женского оргазма

Гинекологи частной клиники New H Medical в Нью-Йорке определили наиболее удачную позу для получения оргазма гетеросексуальной женщиной во время секса. Об этом пишет Independent.

С помощью УЗИ специалисты выяснили, что кровоток в клиторе наиболее интенсивный в миссионеркой позе, если под таз женщины подложена подушка.

Медики отследили состояние пары, занимавшейся сексом в пяти разных позах. Самой худшей для женского оргазма, по их мнению, является догги-стайл. В ней происходит наименьше число контактов с клитором, кровоток увеличивается незначительно.