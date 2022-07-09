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Гинекологи определили наилучшую позу для женского оргазма

Изображение Bessi с сайта Pixabay

Гинекологи частной клиники New H Medical в Нью-Йорке определили наиболее удачную позу для получения оргазма гетеросексуальной женщиной во время секса. Об этом пишет Independent.

С помощью УЗИ специалисты выяснили, что кровоток в клиторе наиболее интенсивный в миссионеркой позе, если под таз женщины подложена подушка.

Медики отследили состояние пары, занимавшейся сексом в пяти разных позах. Самой худшей для женского оргазма, по их мнению, является догги-стайл. В ней происходит наименьше число контактов с клитором, кровоток увеличивается незначительно.

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