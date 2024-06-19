Гинеколог рассказала, сколько можно воздерживаться от секса и опасно ли это

Сексуальная жизнь играет важную роль не только в продолжении рода, но и в поддержании психического и физического здоровья. Регулярная интимная жизнь способствует нормализации гормонального фона, улучшению жизненного тонуса и укреплению отношений между партнерами. Но что происходит с нашим телом и разумом, когда мы вынуждены воздерживаться от секса? Может ли воздержание нанести вред здоровью? На эти вопросы ответила Лариса Дикина, акушер-гинеколог Центра молекулярной диагностики CMD Одинцово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в интервью для «Доктора Питера».

Влияние воздержания на организм

Сексуальные отношения являются неотъемлемой частью любых здоровых отношений между мужчиной и женщиной. Важно понимать, что воздержание и отсутствие полового влечения — это разные вещи. Половая конституция у всех людей различна: кто-то чувствует себя комфортно, занимаясь сексом ежедневно, а кому-то достаточно одного раза в месяц. Однако для людей с высокой или умеренной половой конституцией длительное воздержание может привести к негативным последствиям для организма.

Воздержание может вызывать накопление сексуального напряжения, что, в свою очередь, приводит к психологическому дисбалансу и стрессу. Такие состояния могут привести к депрессии, снижению либидо и даже к гормональным нарушениям. Более того, длительный отказ от интимной жизни может спровоцировать гиперсексуальность и увеличить риск случайных связей, что повышает вероятность инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Секс во время беременности

Существует распространенное заблуждение, что секс во время беременности может нанести вред матери и ребенку. Однако, как утверждает Лариса Дикина, это не так. «Секс никогда не приводит к прерыванию беременности. Есть, конечно, ситуации, требующие полового покоя, но это редкость», — поясняет она. Например, кровянистые выделения, истмико-цервикальная недостаточность или предлежание плаценты могут требовать воздержания от половых контактов. В остальных случаях, если женщина хочет и ей комфортно, секс во время беременности не противопоказан. Об этом обязательно нужно разговаривать со своим врачом.

Мифы о воздержании и женском здоровье

Некоторые женщины опасаются, что отсутствие половой жизни может вызвать гинекологические заболевания, такие как миома или рак, или привести к раннему климаксу. Но это не более чем мифы. «Наступление менопаузы предопределено заранее и не зависит от секса. Нет никакого застоя крови в малом тазу», — утверждает Лариса Дикина. Более того, отсутствие случайных половых связей может снизить риск воспалительных заболеваний и инфекций.

Мужское здоровье и воздержание

Для мужчин регулярная половая жизнь также важна, особенно при высоком уровне тестостерона. Недостаток секса может привести к нарушениям эректильной функции и проблемам с репродуктивным здоровьем. Однако мнение экспертов о связи воздержания с развитием простатита расходится. В среднем мужчина может обходиться без секса до одного-двух месяцев без значительного вреда для здоровья.

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Важно отметить, что воздержание не вызывает извращенных наклонностей или социально неприемлемого поведения и не влияет негативно на характер. Образование сперматозоидов у мужчин происходит непрерывно, и если они не используются, старые клетки просто погибают и утилизируются организмом, как и любые другие клетки тела. Поэтому длительное отсутствие секса является скорее психологической и эмоциональной проблемой, чем физической.

Сексуальная жизнь важна для поддержания психического и физического здоровья, но длительное воздержание не является критическим фактором для возникновения серьезных заболеваний. Главное — слушать свой организм и не стесняться обсуждать вопросы сексуального здоровья с доктором. Будьте открытыми и честными со своими партнерами и не забывайте, что здоровые отношения строятся на взаимопонимании и доверии.