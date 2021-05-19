Гимназию в Казани эвакуировали из-за ученика, обещавшего «убить одноклассника, как Галявиев»

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19 мая в Казани эвакуировали гимназию №40, сообщает life.ru. СМИ, ссылаясь на источник, отмечает, что один из учеников пригрозил «убить одноклассника, как Галявиев».

Сейчас с 12-летним мальчиком работают психологи. Здание проверили кинологи, сотрудники Росгвардии, МЧС.

Школьника характеризуют как очень вспыльчивого ребёнка. Источник рассказал, что он приносил в школу шокер, электронный испаритель. Сегодня на занятиях у него случился конфликт с одноклассником, во время которого прозвучала угроза.

Вспыльчивый школьник пытался сбежать домой, но его не пустил охранник.

11 мая Ильназ Галявиев убил в Казани семерых детей и двух взрослых. Всего во время нападения на гимназию пострадали 23 человека.