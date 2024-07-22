Понедельник, 22 июля, 2024

Гигантская пробка образовалась в Рязани

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/rznreport

В Рязани со стороны Солотчи образовалась пробка. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Рязанский репортер».

«Гигантский затор со стороны Солотчи», — пишет автор поста. Есть предположение, что причиной этого стали дорожные работы.

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