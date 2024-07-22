Гигантская пробка образовалась в Рязани

В Рязани со стороны Солотчи образовалась пробка. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Рязанский репортер».
«Гигантский затор со стороны Солотчи», — пишет автор поста. Есть предположение, что причиной этого стали дорожные работы.
В Рязани со стороны Солотчи образовалась пробка. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Рязанский репортер».
«Гигантский затор со стороны Солотчи», — пишет автор поста. Есть предположение, что причиной этого стали дорожные работы.
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