Среда, 31 июля, 2024

Гибелью уток в Рязани заинтересовались сотрудники городской ветеринарной станции

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/rznvet62

Сотрудники городской ветеринарной станции отобрали пробы от павшей птицы и направили их в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию. Об этом сообщается в группе «ГБУ РО Рязанская городская ветеринарная станция«.

Напомним, ранее стало известно о гибели уток на Черезовских прудах. Сотрудники ветстанции будут исследовать пробы на особо-опасные болезни птиц и химико-токсикологические показатели. Отмечается, что в первую очередь необходимо исключить вирусные болезни.

Мертвых уток собрали и утилизировали. Кроме павших птиц, в лаборатории будут исследовать пробы воды не только в водоеме, где плавали птицы, но и другие водоемы города

О результатах экспертиз обещают сообщить дополнительно.

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