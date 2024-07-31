Гибелью уток в Рязани заинтересовались сотрудники городской ветеринарной станции

Сотрудники городской ветеринарной станции отобрали пробы от павшей птицы и направили их в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию. Об этом сообщается в группе «ГБУ РО Рязанская городская ветеринарная станция«.

Напомним, ранее стало известно о гибели уток на Черезовских прудах. Сотрудники ветстанции будут исследовать пробы на особо-опасные болезни птиц и химико-токсикологические показатели. Отмечается, что в первую очередь необходимо исключить вирусные болезни.

Мертвых уток собрали и утилизировали. Кроме павших птиц, в лаборатории будут исследовать пробы воды не только в водоеме, где плавали птицы, но и другие водоемы города

О результатах экспертиз обещают сообщить дополнительно.