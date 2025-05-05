Гибель младенцев и великий потоп: о чём говорил Леонардо да Винчи

2 мая 1519 года умер Леонардо да Винчи — выдающийся художник и изобретатель. В его трудах можно найти немало пророчеств, некоторые из которых уже сбылись. О чём нас предупреждал гений эпохи Возрождения и какие из его предсказаний ещё остаются загадкой, рассказал Life.ru.

Сбывшиеся пророчества да Винчи

Летательные аппараты

Учёный, живший во второй половине XV — начале XVI века, предсказал появление самолётов, вертолётов и других летательных аппаратов — это произошло лишь через 400 лет после его слов. При этом само пророчество звучит зловеще.

— И будет по воздуху носиться зловещий пернатый род. Они нападут на людей и зверей и будут питаться ими с великим криком. Они наполнят своё чрево их алой кровью, — писал да Винчи.

В этих словах под «полётом» подразумевается перемещение по воздуху, а выражения «питаться» и «наполнят чрево» можно трактовать как посадку пассажиров в воздушные суда.

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Леонардо не только предвидел эти изобретения, но и делал их чертежи.

Телефонная связь

Да Винчи также предполагал, что в будущем люди смогут общаться на расстоянии — и оказался прав. Сегодня практически у каждого человека есть мобильный телефон, с помощью которого можно связаться с любым уголком мира.

— Люди станут разговаривать друг с другом из самых отдалённых стран и друг другу отвечать, — писал он.

Автомобили

Леонардо предсказал появление самых разных транспортных средств, включая военные.

— Многих можно будет видеть несущимися на больших животных в быстром беге на погибель собственной жизни и на скорейшую смерть. По земле будут видны животные разного цвета, несущие людей к уничтожению их жизни, — писал художник.

Здесь «животные» — это метафора для машин. Учёный не только предсказал возможность быстрого передвижения, но и предупреждал о смертельных последствиях, которые мы видим сегодня в результате ДТП.

Сельскохозяйственные машины

Да Винчи также говорил о появлении машин для обработки земли.

— Много будет таких, кто будет свежевать свою мать, переворачивая на ней её кожу, используя для этого ужасного зверя, — говорится в одном из его текстов.

Под «матерью» он, скорее всего, имел в виду землю — такое символическое выражение встречается у разных народов, включая русских («матушка-земля»). «Ужасный зверь» — это сельскохозяйственная техника, например, комбайн.

Спортивные игры с мячом

В своё время да Винчи предсказал и появление командных спортивных игр с мячами, таких как футбол, баскетбол и волейбол, которых в XV–XVI веках не существовало.

— Шкуры животных будут выводить людей из молчания с великими криками и ругательствами.

Здесь «шкуры животных» — это мячи, сделанные из кожи. А «великие крики и ругательства» — эмоции и поведение болельщиков во время матчей.

Пророчества о будущем

Глобальный потоп

Да Винчи предупреждал, что в будущем возможны масштабные наводнения.

— Морская вода поднимется на высокие вершины гор, к небесам и снова упадёт на жилища людей.

Сегодня учёные фиксируют повышение уровня моря, связанное с глобальным потеплением. За XX век уровень воды вырос на 17 см, а к 2100 году может подняться ещё на 0,5–2 метра.

Массовая гибель младенцев

Леонардо также предсказывал массовую гибель детей.

— Вернётся время Ирода, ибо невинные младенцы будут отняты у своих кормилиц и умрут от великих ранений от рук жестоких людей, — писал Леонардо.

Возможно, он говорил о распространении абортов. Но также это может быть отсылкой к войнам или эпидемиям, уносящим жизни младенцев.

Запрет на размножение

Ещё одно туманное пророчество касается ограничения возможности размножения.

— Большей части мужского рода не будет дозволено размножаться, так как у них будут отняты семенники.

Это может быть метафора, связанная с изменениями в обществе: *смена пола, отказ от деторождения, изменение психологии мужчин или демографические проблемы. Хотя звучит фантастически, многие предсказания Леонардо тоже когда-то казались невероятными.

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