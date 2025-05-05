2 мая 1519 года умер Леонардо да Винчи — выдающийся художник и изобретатель. В его трудах можно найти немало пророчеств, некоторые из которых уже сбылись. О чём нас предупреждал гений эпохи Возрождения и какие из его предсказаний ещё остаются загадкой, рассказал Life.ru.
Сбывшиеся пророчества да Винчи
Летательные аппараты
Учёный, живший во второй половине XV — начале XVI века, предсказал появление самолётов, вертолётов и других летательных аппаратов — это произошло лишь через 400 лет после его слов. При этом само пророчество звучит зловеще.
В этих словах под «полётом» подразумевается перемещение по воздуху, а выражения «питаться» и «наполнят чрево» можно трактовать как посадку пассажиров в воздушные суда.
Леонардо не только предвидел эти изобретения, но и делал их чертежи.
Телефонная связь
Да Винчи также предполагал, что в будущем люди смогут общаться на расстоянии — и оказался прав. Сегодня практически у каждого человека есть мобильный телефон, с помощью которого можно связаться с любым уголком мира.
Автомобили
Леонардо предсказал появление самых разных транспортных средств, включая военные.
Здесь «животные» — это метафора для машин. Учёный не только предсказал возможность быстрого передвижения, но и предупреждал о смертельных последствиях, которые мы видим сегодня в результате ДТП.
Сельскохозяйственные машины
Да Винчи также говорил о появлении машин для обработки земли.
Под «матерью» он, скорее всего, имел в виду землю — такое символическое выражение встречается у разных народов, включая русских («матушка-земля»). «Ужасный зверь» — это сельскохозяйственная техника, например, комбайн.
Спортивные игры с мячом
В своё время да Винчи предсказал и появление командных спортивных игр с мячами, таких как футбол, баскетбол и волейбол, которых в XV–XVI веках не существовало.
Здесь «шкуры животных» — это мячи, сделанные из кожи. А «великие крики и ругательства» — эмоции и поведение болельщиков во время матчей.
Пророчества о будущем
Глобальный потоп
Да Винчи предупреждал, что в будущем возможны масштабные наводнения.
Массовая гибель младенцев
Леонардо также предсказывал массовую гибель детей.
Возможно, он говорил о распространении абортов. Но также это может быть отсылкой к войнам или эпидемиям, уносящим жизни младенцев.
Запрет на размножение
Ещё одно туманное пророчество касается ограничения возможности размножения.
Это может быть метафора, связанная с изменениями в обществе: *смена пола, отказ от деторождения, изменение психологии мужчин или демографические проблемы. Хотя звучит фантастически, многие предсказания Леонардо тоже когда-то казались невероятными.
*ЛГБТ — запрещённая в России экстремистская организация.