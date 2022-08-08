Татьяна Проводина

ГИБДД проверяет информацию о нарушении ПДД водителем автобуса в Рязани

Скриншот из видео в группе ПУВР ВКонтакте

В пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области сообщили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Речь идёт о нарушении водителем автобуса №17 правил дорожного движения при проезде перекрёстка улиц Каширина и Семинарской. Видео появилось в группе ПУВР ВКонтакте.

Автор публикации отмечает, что пассажиры встают на сторону нарушителя, поскольку так автобус проедет быстрее.

Мнения рязанцев в комментариях разделились. Одни призывают соблюдать правила для безопасности участников дорожного движения; другие отмечают, что водитель не создал аварийную ситуацию, так что ничего страшного не произошло.

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